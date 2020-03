Militaire oefening in het Meetjesland: Maldegem houdt dinsdag infoavond Joeri Seymortier

09u56 0 Maldegem Maldegem houdt op dinsdag 10 maart een infoavond over een grote militaire oefening die binnenkort naar het Meetjesland komt.

Van 16 tot 20 maart organiseert het Elfde Bataljon Genie uit Burcht van Defensie een grootscheepse militaire oefening in het Meetjesland, met het vliegveld van Ursel als uitvalsbasis. Gedurende de oefening zullen er in de regio militaire voertuigen rondrijden en er zullen ook enkele Belgische luchtmiddelen te zien zijn.

Dinsdag 17 maart vindt een oefening plaats op de terreinen rond CC Den Hoogen Pad in Adegem. Naar aanleiding van deze oefening zal het loket van CC Den Hoogen Pad dinsdagvoormiddag 17 maart gesloten zijn.

Woensdag 18 maart rijdt dan een colonne legervoertuigen van Ursel naar het industrieterrein in Maldegem. Tussen 10 en 16 uur zullen op het terrein aan de Ringlaan graafwerken uitgevoerd worden. Buurtbewoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Vrijdagvoormiddag 20 maart sluiten we de week af op de Markt in Maldegem. Tussen 8 en 11 uur komen enkele militairen met hun legervoertuigen en explosievenhonden naar de Markt. Ook daar kan je komen kijken.

Ook in Aalter, Eeklo en Lievegem staan heel wat oefeningen gepland. Wil je graag weten wat er allemaal te gebeuren staat in de week van 16 tot 20 maart? Op dinsdag 10 maart om 19 uur vindt er in CC Den Hoogen Pad een infoavond plaats.

Info: www.orientalresponse.be.