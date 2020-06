Meer dan dubbel zoveel bestuurders op de bon wegens overdreven snelheid: “Vooral op de gewestwegen rijden mensen te snel” Cedric Matthys

30 juni 2020

18u14 1 Maldegem In de politiezone Maldegem hebben vorig jaar bijna dubbel zoveel bestuurders een bekeuring gekregen wegens overdreven snelheid. Dat blijkt uit cijfers die de federale politie vandaag bekendmaakte. In totaal werden er 19.527 boetes uitgeschreven. In 2018 waren dat er nog 7.033.

“Op zich is dat cijfer niet zo uitzonderlijk", legt korpschef Francis Van Hove uit. “Er zijn niet plots dubbel zoveel Maldegemnaars die te snel rijden. We doen gewoon meer controles. Het is niet zo dat er dagelijks wordt geflitst, maar zeker in de weekends is er toch vaak een ploeg op de baan. Hierbij zetten we vooral in op de gevaarlijke wegen. Zo zien we vooral op de N44 erg veel inbreuken, maar ook de expresweg is een pijnpunt. We hebben in Maldegem heel wat gewestwegen en vooral daar rijden mensen vaak te snel. Dat valt overal in Vlaanderen op.”