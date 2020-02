Matisse Foré (13) uit Adegem in The Voice Kids op VTM: “Later word ik acteur, zanger of musicalartiest. Ik zie wel wat er op mijn pad komt” Joeri Seymortier

20 februari 2020

10u46 2 Maldegem Matisse Foré (13) uit Adegem maakt vrijdagavond zijn opwachting op het podium van The Voice Kids op VTM. Daar is hij niet aan zijn proefstuk toe.

Matisse Foré is de zoon van ingenieur en schade-expert Benjamin Foré en gynaecoloog Fleur De Metsenaere, die onder andere in het AZ Alma in Eeklo aan de slag is. Hij zingt vrijdagavond ‘Soldiers of Love’ van Liliane Saint-Pierre.

“Ik heb echt genoten van de opnames van The Voice Kids, ook al was dat niet het eerste wat ik op een podium deed”, vertelt Matisse met de flair van iemand die al honderd keer geïnterviewd werd. “Ik speel al vier jaar mee in musicals. Ik heb bij het Event-Team uit Evergem en Gent onder andere in ‘Zo mooi, zo blond’, ‘Roodkapje’ en ‘Dolfje Weerwolfje’ gespeeld. En ik was recent nog te zien in de musical 40-45 van Studio 100. Ik ga naar school in de Maricolen in Maldegem, maar probeer zoveel mogelijk artistieke dingen te combineren. Later zou ik graag acteur, presentator of musicalartiest worden. Maar ik zie wel wat er allemaal op mijn pad komt. Ik heb bewust voor een Vlaams lied gekozen, omdat ik dat heel graag zing. ‘Soldiers of Love’ heeft ook een mooie beat, en een heel mooie boodschap. Of ik niet zenuwachtig was in die grote VTM-studio? Dat viel goed mee. Ik had wel wat gezonde stress, maar dat is net goed. Dat zorgt ervoor dat je echt geconcentreerd blijft.”

Skibus

Of er stoelen draaien voor Matisse zie je vrijdagavond. Matisse zelf zal de uitzending niet vanuit de luie zetel bekijken. “Vrijdagavond zit ik zelf in de bus richting Oostenrijk, want we gaan skiën. Maar ik wil de uitzending echt wel zien, en ga die streamen via VTM GO. Ik ben echt benieuwd hoe alles in beeld wordt gebracht, en wat de reacties zullen zijn. Best spannend allemaal”, zegt Matisse Foré nog.

The Voice Kids, vrijdag 21 februari, om 20.40 uur bij VTM.