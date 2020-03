Matisse (13) zingt Stef Bos in Knock-outs The Voice Kids Anthony Statius

12 maart 2020

09u29 17 Maldegem Matisse Foré (13) uit Adegem is vrijdagavond opnieuw te zien op het podium van The Voice Kids op VTM. Hij zal er het liedje Is dit nu later van Stef Bos zingen in de Knock-outsr onde.

Schattig, innemend, indrukwekkend, verbazingwekkend. Die vier woorden vatten de Knock-outs van The Voice Kids helemaal samen volgens coach Sean Dhondt. De Battles maken dit jaar plaats voor een nieuwe, spannende ronde waarin per team telkens drie kandidaten individueel strijden voor één plekje in de halve finale. Na de Knock-outs trekken coaches Laura, Sean, Gers en K3 met een select groepje van vier kids richting halve finale.

De eerste Knock-outs worden afgesloten door team K3. Zij combineren de enige jongen in hun team, de 13-jarige Matisse Foré uit Adegem, met de twee power ladies Fie en Chaya. “In The Voice Kids wordt vaak voor het Engels gekozen, maar wij dachten: laat hen maar eens in het Nederlands zingen”, vertelt Hanne van K3. “Matisse probeert een gevoelige snaar te raken met Is dit nu later van Stef Bos. Voor ze het podium opgaan, leert het trio eerst de ‘balpentruc’ van K3 en komen ze te weten wat Marthe bedoelt als ze zegt dat iemand een hommel in zijn broek heeft.’

The Voice Kids, vrijdag 13 maart, om 20.40 uur bij VTM.