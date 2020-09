Matisse (13) uit Adegem vrijdagavond in halve finale The Voice Kids: “Ik probeer het met lied van Niels De Stadsbader” Joeri Seymortier

03 september 2020

15u45 11 Maldegem Matisse Foré (13) uit Adegem heeft er door corona een half jaar op moeten wachten, maar morgenavond is hij te zien in de halve finale van The Voice Kids op VTM.

Matisse Foré is de zoon van ingenieur en schade-expert Benjamin Foré en gynaecoloog Fleur De Metsenaere, die onder andere in het AZ Alma in Eeklo aan de slag is. In februari en maart van dit jaar maakte hij al indruk op de jury en op kijkend Vlaanderen, in de voorrondes en in de knock-outs. Hij kon doorstoten naar de halve finale van de televisieshow, maar door corona moest alles toen uitgesteld worden. Ondertussen zijn de opnames achter de rug en die worden vrijdagavond uitgezonden op VTM.

40-45

“Ik speel al vier jaar mee in musicals”, zegt Matisse. “Ik heb bij het Event-Team uit Evergem en Gent onder andere in ‘Zo mooi, zo blond’, ‘Roodkapje’ en ‘Dolfje Weerwolfje’ gespeeld. En ik was recent nog te zien in de musical 40-45 van Studio 100. Later zou ik graag acteur, presentator of musicalartiest worden. Maar ik zie wel wat er allemaal op mijn pad komt.”

Matisse zingt in het team van K3 en is één van de zestien halve finalisten. Hij zingt ‘Mee Naar Boven’ van Niels Destadsbader. Dat moet hem hopelijk één van de acht tickets opleveren voor de grote finale van volgende week.

Op vrijdag 4 september om 20.40 bij VTM.