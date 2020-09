Mathias De Witte rijdt finale BK: “Niet aan winnen gedacht, wel aan top tien, zelfs aan de top vijf” Hans Fruyt

22 september 2020

21u46 0 Maldegem Verrassende naam in de spits in de finale van het BK: Mathias De Witte (27). Hij ging tijdens de laatste doortocht op Tiegemberg op zoek naar een plaats in de top vijf, maar viel terug en bolde in Anzegem als vijftiende binnen. Een handvol seconden na kampioen Dries De Bondt.

Toen de titelstrijd honderd kilometer ver was werd een kopgroep van twintig gevormd. De belangrijkste ploegen hadden twee (of drie) renners in de spits. Mathias De Witte (Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole) was met Edward Theuns (Trek-Segafredo) en Nathan Van Hooydonck (CCC) een van de drie enkelingen. De ruime kopgroep begon met voorsprong aan de zeven lokale ronden van 18 km. Die bonus klom tot bijna vijf minuten.

“Voor de start besefte ik dat de lokale ronden heel moeilijk zouden worden”, begon De Witte zijn BK-analyse. “En dat een vlucht met twintig tot 25 man beslissend kon zijn. Zo is het ook gebeurd. Toen onze voorsprong 4’30 was begon ik toch eens na te denken. Neen, aan winnen heb ik nooit gedacht. Top tien, misschien top vijf, daaraan begon ik te denken. De laatste keer Vossenhol zette ik alles op alles. Dries De Bondt reed toen al voorop. Met onder meer Jan Bakelants en Pieter Serry kreeg ik een klein gaatje, maar we kwamen niet dichter op De Bondt. Hij was ongelooflijk sterk.”

Achter De Bondt klitte de kopgroep, die voordien Alfdan De Decker en Eli Iserbyt verloor, weer samen. In de laatste rechte lijn raakte De Witte, nochtans niet traag in een sprint, niet meer op de voorste rij. “Waarover ik een beetje ontgoocheld ben”, zuchtte de inwoner van Maldegem. “Van die inspanning op Tiegemberg herstelde ik niet meer. Voor de vlakke slotkilometers kan ik te weinig gewicht in de schaal leggen. Daarvoor ben ik nog niet sterk genoeg. Toch mag ik niet klagen. Zeker als je ziet van waar ik kom (De Witte kwam eind juli 2019 in Italië zwaar ten val, liep een complexe enkelbreuk op, maar kreeg in Italië niet de juiste zorgen, red.). Eigenlijk had ik in een ‘karreke’ moeten zitten in plaats van op een koersfiets. Toch beschik ik nog niet over de kracht die ik zou moeten hebben.”