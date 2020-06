Marktstraat Maldegem wordt elk weekend avondterras: verkeersvrij en extra veel stoelen Joeri Seymortier

12 juni 2020

09u58 42 Maldegem De acht cafés in de Marktstraat in Maldegem mogen tijdens weekendavonden een terras uitbouwen op straat, die dan een paar uur verkeersvrij wordt.

Buiten genieten van een frisse pint blijft deze zomer de meest coronaveilige manier voor de horeca. Om de cafés in de Marktstraat meer buitenruimte te geven, pakt Maldegem uit met een opvallend plan. “De Marktstraat wordt op vrijdag, zaterdag en zondag een paar uur afgesloten voor het verkeer, zodat op straat extra terrassen kunnen gebouwd worden”, zeggen burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) en schepen Peter Van Hecke (Open Vld). “Op vrijdag en zaterdag kan dat van 18 tot 1 uur ‘s nachts. Op zondag is dat van 16 tot 22 uur. We beginnen niet vroeger, omdat we de straat overdag niet willen afsluiten voor de andere handelszaken. Muziek buiten zal ook niet mogen. Elk van de acht cafés in de Marktstraat mag twintig extra stoelen buiten zetten. Als dit een succes blijkt en er geen overlast komt, dan kan dit elk weekend gebeuren, tot 1 september.”

En wat met de horecazaken in andere straten? “Andere cafés en restaurants buiten de Marktstraat, en ook de horecazaken in de deelgemeenten, worden individueel bekeken. We gaan in ieder geval soepel zijn, en proberen om zoveel als mogelijk toe te laten”, klinkt het nog.