Mariagrot van Kleit moet weer echt bedevaartsoord worden: “Mooiste plekje van Meetjesland om tot rust te komen” Bisdom geeft nieuwe pastoor opdracht tot verdere uitbouw Joeri Seymortier

28 mei 2019

11u58 5 Maldegem De Mariagrot van Kleit, langs de N44 in Maldegem, moet verder uitgebouwd worden tot het bedevaartsoord voor heel het Meetjesland. Die opdracht kreeg de nieuwe pastoor Luc Mertens mee van het bisdom Gent. “Een van de mooiste plekjes van het Meetjesland om tot rust te komen”, klinkt het.

De Lourdesgrot van Kleit bij Maldegem bestaat al meer dan zestig jaar. De voorbije meimaand was het er weer gezellig druk, maar toch moeten er nog meer bezoekers naar de Mariagrot komen. Het bisdom Gent heeft pastoor Luc Mertens gevraagd om de site van de Mariagrot van Kleit verder uit te bouwen tot bedevaartsoord.

“Het bisdom vraagt inderdaad naar een verdere uitbouw van onze Mariagrot in Kleit”, zegt pastoor Luc Mertens. “Toen ik hier vorig najaar kwam als nieuwe pastoor van Maldegem, was ik echt wel onder de indruk van de site van de Mariagrot van Kleit. Een prachtig plekje midden in het groen, waar mensen echt tot rust kunnen komen. Het is de bedoeling om hier echt wel meer dingen te organiseren. Ik sta ter beschikking voor groepen die naar hier willen komen, en zal hier als pastoor van Maldegem ook voorgaan in vieringen. Samen met de vrijwilligers van de parochie gaan we nadenken wat we nog kunnen doen, om deze Mariagrot nog meer te doen schitteren. Wellicht maken we een nieuwe folder om de pracht van onze grot nog meer in de kijker te zetten. Dit moet nog meer het bedevaartsoord voor heel het Meetjesland worden.”

Heilige Rita

In de hoogdagen van de Mariagrot Kleit was er ook een cafetaria en een winkeltje aan de grot. In die dagen was de parking vaak te klein om de vele bussen met bedevaarders een plek te geven. “Wat niet iedereen weet, is dat er achter de mooie grot van Kleit ook nog een kapel zit voor de Heilige Rita”, zegt pastoor Mertens. “Je kan die vinden door achteraan de grot de trappen omhoog te nemen. Ook die kapel willen we nog verder uitbouwen en meer in de kijker stellen. De Heilige Rita is er voor mensen die het zeer moeilijk hebben. Iets wat ook wel eens de ‘hopeloze gevallen’ genoemd wordt, maar dat klinkt soms wat raar”, vindt de pastoor.

Oorlogsvliegvelden

De Mariagrot van Kleit heeft al een lange geschiedenis. De Lourdesgrot bestaat al meer dan zestig jaar. Het complex werd bijna volledig gebouwd met betonblokken afkomstig van de afbraak van de oorlogsvliegvelden van Adegem en Ursel. “Materiaal dat voor oorlogsvoering gemaakt werd, gebruikte men opnieuw voor de opbouw van een vredesoord. In al die jaren hebben echt heel veel mensen de weg gevonden naar Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in haar nis, vooraan de grot, en ook naar de stemmige Sint-Ritakapel achteraan de grot. Vooral in de meimaand wordt de Mariagrot druk bezocht door groepen uit omliggende parochies. Elke werkdag in de meimaand bidden de gelovigen aan de grot het rozenhoedje.”

Op www.mariagrotkleit.be vind je een overzicht van alle activiteiten aan de grot van Kleit.