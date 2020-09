Maria (95) presenteert vol trots de kleine Suza en haar vijfgeslacht Joeri Seymortier

08 september 2020

10u21 1 Maldegem De kleine Suza De Clerck zorgt in Maldegem voor een uniek kiekje, met een vijfgeslacht in de hoofdrol.

Vijf generaties op één foto krijgen is de dag van vandaag uniek. Zo uniek dat het gemeentebestuur van Maldegem zelfs voor een officiële ontvangst gezorgd heeft. Suza is de dochter van Karel De Clerck en Annastasia Goethals (28), en werd op 15 augustus geboren. Grootmoeder is Tania Rogiest (49). De overgrootmoeder is Gerda Oosterlinck (64). Betovergrootmoeder en stammoeder van het trotse vijfgeslacht is Maria Van Landeghem. Zij heeft ondertussen al 95 kaarsjes op haar verjaardagstaart staan. “Ik ben dolblij dat ik de geboorte van mijn achterachterkleinkind nog kan meemaken. Toen ik hoorde dat het een meisje zou worden, en we dus een vijfgeslacht zouden krijgen, heb ik de dagen naar de geboorte letterlijk afgeteld”, zegt Maria nog.