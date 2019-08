MalleMaldegem: slotfeest van de zomer verhuist naar volle centrum Sporten, culinair genieten en meezingen met De Romeo’s Joeri Seymortier

20 augustus 2019

15u06 7 Maldegem Maldegem sluit op zondag 25 augustus de zomer officieel af met het evenement MalleMaldegem. Je kan de hele dag wandelen en fietsen in en rond Maldegem, in de namiddag kan je sneukelen en proeven, en zondagavond is er een gratis meezingfeest met De Romeo’s. Het feest verhuist naar het centrum van de gemeente.

Maldegem heeft al een lange traditie in het afsluiten van de zomer. Eerst was er ‘Maldegem Fietst en Proeft’, later werd dat ‘Genieten in Maldegem’, en nu maakt het nieuwe gemeentebestuur daar MalleMaldegem van.

“De grootste vernieuwing is dat we het slotfeest van de zomer verhuizen naar het volle centrum”, zegt schepen Peter Van Hecke (Open Vld). “Vroeger was het Sint-Annapark altijd het kloppende hart van het evenement, maar dat lag bij onze horeca iets moeilijker. Daarom verhuizen we alles nu naar de Markt en de omliggende straten. We denken zondag ook veel mensen van buiten Maldegem te lokken met het mooie programma. We willen die mensen de schoonheid van ons centrum laten zien, en hopen dat ze nadien nog eens terugkomen om in Maldegem te shoppen of iets te gaan eten. Het nieuwe culinair, sportief en muzikaal zomerfestival is het perfecte visitekaartje voor onze mooie gemeente”, zegt de schepen.

Sportieve start

De festivaldag begint zondag sportief. Van 8 tot 15 uur kan je deelnemen aan heel wat wandelingen en fietstochten. Starten kan aan café ’t Vosken in de Nieuwstraat 57 en eindigen doe je bij elke wandeling of fietstocht op de Markt. Je betaalt 3 euro per persoon, maar kinderen tot en met 12 jaar nemen gratis deel. Op voorhand inschrijven is niet nodig.

Culinair parcours

Vanaf 12 uur wordt in het centrum van Maldegem een culinair parcours uitgebouwd. “Je kan in ons centrum smullen van heel wat lekkere hapjes en gerechtjes bij lokale horecazaken in het centrum, en bij de foodtrucks op de markt. We hebben een parcours van een kilometer lang, en nu al zijn een twintigtal deelnemers ingeschreven. Je zal dus echt van alles kunnen proeven. Op de markt is er vanaf 14 uur een grote zomerbar. Er is een kinder- en sportdorp, en we houden een kinderdisco. In de centrumstraten kan je zondagnamiddag genieten van straatanimatie met Clown Tyno, Armanis Jazz Band, Street Magic Koenraad, en het mobiele circus Knapzak”, zegt schepen Van Hecke nog.

Meezingfeest

Hoogtepunt van de dag wordt het Vlaams meezingfeest, dat om 18 uur begint op de Markt. Johan Veugelers opent met zijn accordeon. De plaatselijke Tamara en Tom zingen om 18.35 uur. Om 19.10 uur staat Rene Redley geprogrammeerd. Swoop zet de markt om 19.50 uur op stelten, Lindsay zingt haar grootste hits om 20.25 uur en De Romeo’s mogen om 21 uur de kers op de taart zetten.

Info: www.mallemaldegem.be.