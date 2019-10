Maldegemse scholen werken samen rond energiebesparing Joeri Seymortier

09 oktober 2019

09u17 4 Maldegem De scholen in Maldegem werken samen rond het klimaat en zetten dit schooljaar een project op rond energiebesparing.

De verschillende Maldegemse basisscholen vormen sinds vorig jaar samen een klimaatbende. Ze gaan aan de slag in hun eigen school om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden, en andere scholen worden uitgedaagd. “Dit schooljaar ligt de focus op energiebesparing”, zegt schepen van Klimaat Rudi De Smet (N-VA). “De gemeente en de provincie zorgen voor de begeleiding. Net zoals vorig schooljaar zijn in elke school trekkersklassen aangesteld. Dit zijn voornamelijk de klassen van het vijfde leerjaar. De leerlingen van de trekkersklassen ontvangen uitdagingen en motiveren de andere leerjaren om actief na te denken over en te werken rond de klimaatverandering. Maldegem tracht met dit project in te zetten op een doorgedreven sensibilisering vanuit de scholen. Door het bundelen van kennis en het uitwisselen van ideeën kan efficiënter gewerkt worden om het uiteindelijk doel te bereiken: minder CO2 uitstoten.”