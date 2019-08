Maldegemse korpschef Vanavermaete (54) geeft fakkel door en blikt terug op goed jaar: “daling van criminele feiten in 2018" Jeroen Desmecht

27 augustus 2019

18u16 3 Maldegem Huidig korpschef van de Maldegemse politie Yasmine Vanavermaete (54) gaat vanaf 1 september een nieuwe uitdaging aan als politioneel verbindingsambtenaar bij de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. Dat bleek dinsdag op een persconferentie. Commissaris Francis Van Hove wordt waarnemend korpschef. “Na negen jaar is het tijd voor iets nieuws”, reageert Vanavermaete, die voor haar voorlaatste jaar aan het roer gunstige cijfers voorlegde.

Vanavermaete, afkomstig uit Jabbeke, zoekt het met deze uitdaging in Brugge dichter bij huis op. Haar negen jaren ervaring als korpschef zal ook over de provinciegrens van pas komen. “Dat de job een adviserende rol inhoudt op provinciaal niveau, is één van van de belangrijkste argumenten voor de wissel”, klinkt het. “Thema’s als transmigratie, de brexit en maritieme veiligheid komen onder andere aan bod.”

Minder criminele feiten

Uit het jaarverslag bleek dinsdag dat het totaal aantal geregistreerde criminele feiten in 2018 licht daalde. Belt u de politie? Dan zijn ze gemiddeld veertien minuten later ter plaatse. Alles afhandelen kost de inspecteurs gemiddeld net geen drie kwartier de tijd. Beide cijfers zijn zo goed als dezelfde gebleven in vergelijking met de voorbije jaren. Het totaal aantal verkeersongevallen is gedaald, wel vielen er meer doden op de wegen van de politiezone door een zwaar verkeersongeval met meerdere inzittenden.

“Harder opgetreden tegen sluikstorters”

Voor het actieplan sluikstorten werkte de politie nauw samen met afvalintercommunale IVM. Onder andere camerabewaking rond de glasbollen leidde tot meer GAS-boetes. “Ondertussen heeft het actieplan wel al effect gehad", stipt diensthoofd John Van Acker aan. “Er worden steeds minder mensen betrapt op sluikstorten.”

Verder daalde het voorbije jaar het aantal geregistreerde drugsfeiten. Een investering in samplingtoestellen leidde dan weer tot meer alcoholcontroles.

Zonaal veiligheidsplan 2020-2025

Verkeersveiligheid, overlast en milieu zijn voor de politie de prioriteiten voor de komende jaren. “Met als rode draad handhaving", klinkt het. “Inbraken, domiciliefraude én drugs pakken we mee uit het vorig plan tot de doelstellingen zijn behaald.”

Momenteel is de zone op zoek naar een drietal hoofdinspecteurs. De komende twee maanden versterken drie inspecteurs dan weer de rangen. Twee onder hen stappen over van een andere politiezone, een derde komt net van de (politie)schoolbanken. Op 22 september houdt de politie samen met de brandweer een opendeurdag. Toeschouwers kunnen daar komen kijken naar een drone-demonstratie, politiehonden in actie én een autoshow met oude rijkswachtwagens. Ook een speciaal interventieteam voor gijzelingen van de Gentse politie zal afzakken naar de Industrielaan voor een demonstratie.