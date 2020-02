Maldegemse jeugd krijgt nieuwe thuis vlakbij centrum Cedric Matthys

04 februari 2020

18u45 0 Maldegem Op een boogscheut van de markt van Maldegem, tussen de parking van dienstencentrum Oud St. Jozef en de Katsweg, verschijnt binnen enkele jaren één grote jeugdsite. De gemeente kocht de gronden van het gemeenschapsonderwijs voor 1,8 miljoen euro. “Zo’n terrein midden in het centrum vind je geen twee keer", aldus burgemeester Bart Van Hulle.

In Maldegem gonsde het begin deze week van de geruchten. De locatie voor het nieuwe cultureel centrum, waar het bestuur deze legislatuur werk van wil maken, zou eindelijk gevonden zijn. Het college van burgemeester en schepenen riep de pers samen, maar toverde een ander wit konijn uit hun hoed. “De jeugd van Maldegem krijgt een nieuwe thuis", zei burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) bij het begin van de persconferentie. “Op de huidige terreinen van gemeenschapsonderwijs aan de Katsweg, die maar liefst 18.000 vierkante meter beslaan, zal de komende jaren heel wat infrastructuur verschijnen. Er komen nieuwe lokalen voor de jeugdbewegingen, een grote evenementenzaal, een nieuwe stek voor het jeugdhuis, een modern outdoor skatepark, een avontuurlijk speelterrein en een groot grasveld voor openluchtactiviteiten. Hoe het er allemaal zal uitzien ligt nog niet vast. We gaan met alle betrokken en de buurt rond de tafel zitten om het eens goed te bekijken." Wel staat al vast dat basisschool De Driesprong gebruik zal mogen van de speeltuin die op de nieuwe site komt. Over de locatie van het nieuwe cultureel centrum loste het bestuur dan weer niks. Er zijn momenteel twee locaties in de running zijn, maar aangezien de onderhandelingen lopen, zijn deze voorlopig niet gekend.

Link met De Kruipuit?

Hoewel de Maldegemse jeugd al lang nood heeft aan nieuwe infrastructuur -kijk maar naar de staat van de Piramide aan de Gidsenlaan in het Sint-Annapark- komt vanuit de oppositie kritiek. “Wij vinden deze opgezette ruilhandel werkelijk schaamteloos”, liet Valerie Taeldeman (CD&V) optekenen. Volgens haar zou het dossier aan de Katsweg gekoppeld zijn aan de verkoop van gemeentelijke basisschool De Kruipuit in deelgemeente Adegem.

“Het klopt dat we een partner zoeken die de school van ons wil overnemen", legt burgemeester Bart Van Hulle uit. “Toch staan beide dossiers los van elkaar. Concreet kwamen de terreinen aan de Katsweg ter sprake in onze gesprekken met gemeenschapsonderwijs over de toekomst van de gemeenteschool. We hoorden van de betrokken dat ze amper gebruik maakten van het grasveld. Meteen ging er een belletje rinkelen. Zo’n terrein midden in Maldegem vind je geen twee keer. De gemeente ging in onderhandeling en betaalde in totaal 1,8 miljoen euro voor de gronden. Die prijs werd door een schatter bepaald.”

Wie de gemeenteschool zal mogen uitbaten hangt volgens Van Hulle vast aan drie criteria. “Ten eerste moet de partner willen betalen voor de gebouwen. Ten tweede moet we de zekerheid hebben dat hij voldoende zal investeren. En tot slot moet hij al het personeel mee overnemen, met behoud van anciënniteit. De Kruipuit heeft een goede naam. Dat willen we zo houden. Het is als gemeente niet onze kerntaak om een school uit te baten, maar gaan ze daarom niet zomaar aan eender wie weggeven.”

Deelgemeenten

Het bestuur mikt met de invulling van de nieuwe jeugdsite aan de Katsweg vooral op kinderen en jongeren ouder dan zes. “Voor kinderen jonger gaan we de omgeving van de Piramide en de speeltuin achteraan het Sint-Annapark verder uitbouwen", laat burgemeester Bart Van Hulle. “Ook zetten we in op jeugdbewegingen die niet in het centrum van Maldegem liggen. Het is niet de bedoeling dat zij zullen verhuizen naar de nieuwe site. We gaan luisteren naar hun noden en ook hier gericht investeren.”