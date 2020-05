Maldegem zorgt voor ‘Silent Places’ voor studenten: vanaf maandag in lokaal dienstencentrum Oud Sint-Jozef Joeri Seymortier

22 mei 2020

10u49 0 Maldegem Maldegem opent vanaf maandag 25 mei ‘Silent Places’ voor studenten van de hogeschool en universiteiten die moeten blokken.

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de zogenaamde ‘Silent Places’ zoals vroeger te organiseren in de bibliotheek en woonzorgcentrum Warmhof. Daarom zijn de studenten vanaf maandag 25 mei welkom in de vergaderzalen van Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef in de Mevrouw Courtmanslaan 92. Dat kan elke weekdag van 8.30 tot 17 uur. “We willen de studenten een plekje aanbieden waar ze rustig kunnen studeren, zeker in de tijden van corona is dat belangrijk en niet zo evident. De vergaderzalen zijn voorzien van wifi en bekabeling om laptops op te laden”, zegt schepen van Onderwijs Glenn Longeville (Open Vld).

Je moet je plaatsje wel reserveren via 050/72.86.28 of via info@maldegem.be. Bij het binnen- en buitengaan moet je verplicht je handen ontsmetten. Er zijn genummerde tafels, met voldoende afstand van elkaar. Het dragen van een mondmasker is niet verplicht. Er wordt geen eten of drank voorzien.

CD&V reageert enthousiast op het nieuws. Raadslid Leandra Decuyper had in naam van Jong CD&V Maldegem naar die blokpunten gevraagd.