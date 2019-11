Maldegem zoekt na kabinetschef nu ook efficiëntiemanager: “Gemeente meer runnen als een bedrijf” Joeri Seymortier

13 november 2019

11u32 0 Maldegem Na een kabinetschef voor burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) gaat de gemeente Maldegem nu ook een efficiëntiemanager aanwerven. Die moet de werking van de gemeente optimaliseren, en dus besparen. Daarbovenop komt er ook een nieuwe personeelscoach. De nieuwe ploeg wil de gemeente meer besturen als een bedrijf. Oppositiepartij CD&V is niet te spreken en wil meer menselijkheid.

De nieuwe wind door Maldegem waait fel. Burgemeester Bart Van Hulle lanceerde kort na de zomer al dat hij een kabinetschef wil, die mee helpt denken over dossiers die Maldegem op lange termijn beter moeten maken. De nieuwe burgemeester wil er nu ook een efficiëntiemanager bij. “De kabinetschef zal eigenlijk een snelheidsmanager zijn”, legt burgemeester Bart Van Hulle uit. “Dat wordt iemand die er voor gaat zorgen dat het zal vooruitgaan in Maldegem. Als je vergelijkt met de privé gaat alles veel te traag. Ik wil dat de gemeente meer als een bedrijf gerund wordt. Een efficiëntiemanager zal er dan weer voor zorgen dat er efficiënter zal gewerkt worden op de gemeente. Hij of zij zal de werkprocessen onderzoeken, om zo te komen tot besparingen. De organisatiestructuur van het personeel zal ook herbekeken worden, om te komen tot betere dienstverlening voor hetzelfde geld. En er komt ook een coach voor het personeel, omdat het personeel zal begeleid worden in dit traject dat een aantal jaren zal duren.”

Oppositiepartij CD&V heeft zware bedenkingen bij de aanpak van het nieuwe schepencollege. “Wij hebben natuurlijk niets tegen meer efficiëntie, maar de beslissingen die de afgelopen maanden al genomen werden, zijn een afbouw op de dienstverlening en kille besparingen”, zegt Valerie Taeldeman (CD&V). “Als kers op de taart komt er nu ook een efficiëntiemanager. Een gemeente runnen is geen zakelijke of beursgenoteerde aangelegenheid. Een gemeentebestuur heeft oog voor de burger in al haar menselijke facetten. Een puur objectieve, zakelijke en winstgevende benadering van wat een gemeente doet voor haar inwoners is echt geen goede zaak. Het draait om mensen en om menswaardige beslissingen nemen. Wie een organisatie zoals een gemeentebestuur wil leiden, moet mensen betrekken, hen bemoedigen en luisteren.”

Burgemeester Van Hulle is niet onder de indruk van de kritiek. “Het is wel degelijk de bedoeling om te besparen”, benadrukt de burgemeester. “Het is echter niet de bedoeling om in te boeten op de dienstverlening naar de Maldegemnaar toe. Toch zeker niet naar wat echt nodig is voor de Maldegemnaar, wel integendeel. En mensen niet betrekken of luisteren? Bij de gemeente Maldegem werken ondertussen 350 mensen. Elke week hou ik een zogenaamde ‘Tournee Personnelle’ waar ik tien medewerkers samen zet in een groepsgesprek. Daar voel ik de drive van velen om mee te veranderen”, zegt burgemeester Van Hulle nog.