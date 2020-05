Maldegem wil werkgroep voor coronamaatregelen, met alle politieke partijen Joeri Seymortier

01 mei 2020

08u36 0 Maldegem Maldegem wil een werkgroep samenstellen die coronamaatregelen moet uitwerken. Daarin zitten alle politieke partijen.

CD&V Maldegem vroeg tijdens de gemeenteraad om ook vanuit de oppositie te mogen meewerken aan een herstelplan. “We moeten nu over de partijgrenzen heen nadenken over de steunmaatregelen voor de inwoners, ondernemers en verenigingen in Maldegem”, zegt Marten De Jaeger (CD&V). “We zijn blij dat de burgemeester akkoord gaat met ons voorstel. Er zal in Maldegem een werkgroep opgestart worden, waarin de verschillende steunmaatregelen besproken kunnen worden. Vanuit de oppositie willen we graag ons steentje bijdragen, en suggesties doen of steunen.”