Maldegem wil tegen 10 juni herstelplan corona hebben: “Geen bon voor elke Maldegemnaar. Wel helpen wie hulp nodig heeft” Joeri Seymortier

30 mei 2020

14u40 4 Maldegem Maldegem werkt achter de schermen aan een herstelplan corona, maar één ding staat vast: een Maldegembon voor elke inwoner komt er niet.

Maldegem heeft de voorstellen van alle politieke partijen verzameld, consulteert de adviesraden, en wil tegen 10 juni landen met een herstelplan om de coronacrisis aan te pakken. Een waardebon voor elke inwoner, zoals in pakweg Aalter en Evergem gebeurt, komt er in Maldegem alvast niet. “Ik ben geen voorstander van het systeem om elke Maldegemnaar een bon van 25 of 50 euro te geven”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “We gaan dat niet doen. Vlaanderen en de federale overheid hebben al veel inspanningen gedaan om getroffen mensen te ondersteunen. Als gemeente willen wij vooral inzetten op de mensen die de hulp echt nodig hebben. In april zagen we dat er al zestig mensen meer aanklopten bij het OCMW van Maldegem. Daar willen we vooral op inzetten.”

Alle partijen, ook die van de oppositie, mochten voorstellen indienen. “Maar ook hier hebben we gevraagd om niet zomaar iets op papier te zetten. Bij elk voorstel moest de indiener ons zeggen wat het gaat kosten, en waar we dat geld als gemeente dan moeten halen. Geen gemakkelijke oefening”, zegt de burgemeester nog.