Maldegem wil alle gemeentediensten weer in centrum: gemeentehuis, Huis Wallyn en Sint-Annakasteel Vanaf 1 april kan je ook op afspraak naar gemeentehuis Joeri Seymortier

28 februari 2020

10u46 0 Maldegem Maldegem wil de gemeentediensten opnieuw centraliseren in het centrum, en wil daarvoor het gemeentehuis, het Huis Wallyn en het Sint-Annakasteel gebruiken. Er wordt zelfs over nagedacht om ook de politie terug naar het centrum van de gemeente te verhuizen. Ook nieuw is dat je vanaf 1 april een afspraak zal kunnen maken op het gemeentehuis, om zo lange wachtrijen te vermijden.

Het nieuwe gemeentebestuur van Maldegem zet in op meer efficiëntie. Eén van de opvallende maatregelen is de centralisatie van de gemeentediensten. Het Huis Wallyn en het Sint-Annakasteel in het centrum worden vandaag amper gebruikt, maar daar komt verandering in. “We gaan de gemeentediensten inderdaad weer bij de mensen brengen, en dus in het centrum centraliseren”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Nu zit een deel van de diensten in het gemeentehuis, een deel in de Bloemestraat, en ander deel bij het OCMW aan Sint-Jozef en de politie zit dan weer op het industrieterrein. Dat werkt niet goed. Wij willen volop inzetten op de cluster van het gemeentehuis, het Sint-Annakasteel en het Huis Wallyn. Die drie gebouwen liggen dicht bij elkaar, en dat moet alles een pak gemakkelijker maken. Ja, we denken er zelfs over na om ook de politie terug naar het centrum te krijgen. Die oefening wordt momenteel volop gemaakt.”

CD&V Maldegem zit ruim een jaar in de oppositie en is geen fan van deze drastische wijziging. “Natuurlijk is iedereen voor efficiëntie, voor digitalisering en een goede dienstverlening”, zegt Koenraad De Ceuninck (CD&V). “Er wordt door het nieuwe gemeentebestuur een nieuw dienstverleningsconcept uitgewerkt, gekoppeld aan de herlocalisatie van de gemeentelijke diensten in het centrum van Maldegem. Met CD&V hebben we serieuze bedenkingen bij de uitvoering. Er worden zeer hoge bedragen voorzien voor het renoveren van Huis Wallyn en voor het Sint-Annakasteel. Twee locaties die zullen dienen voor eigen gemeentelijke diensten. Het zou nochtans ‘efficiënter’ en goedkoper kunnen als men een aantal ondersteunde diensten overhevelt naar het administratief gebouw van het OCMW, waardoor men alle publieksdiensten kan samenbrengen in het gemeentehuis. In deze filosofie kan Huis Wallyn eventueel verder verhuurd worden en kan het kasteel dienen als publiekstrekker en ontmoetingsruimte, zoals door de meeste partijen van de nieuwe meerderheid werd beloofd in de aanloop van de verkiezingen.”

Afspraak maken

Ook nieuw is dat je vanaf 1 april op afspraak terecht zal kunnen bij de medewerkers van de gemeente. Dat betekent dat je niet meer in de wachtrij moet staan, maar zelf op voorhand een afspraak kan inplannen op een moment dat het voor jou past. Voor het ophalen van rijbewijzen, reispassen, of de verkoop van pakweg een M-bon, is geen afspraak nodig. Je kan je afspraak gemakkelijk van thuis maken: online via www.maldegem.be of telefonisch via 050/72.89.30. Het werken op afspraak start op 1 april, maar vanaf 20 maart kan je al een afspraak inboeken.