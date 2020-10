Maldegem vreest geen ‘horecatoerisme’ nu Nederland cafés en restaurants sluit: “Grens oversteken zal niet gebeuren” Joeri Seymortier

13 oktober 2020

19u52 4 Maldegem Maldegem vreest geen horecatoerisme, nu Nederland dinsdagavond bekendgemaakt heeft om de horecazaken tijdelijk te sluiten. Ook andere Oost-Vlaamse grensburgemeesters panikeren niet.

Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) van Maldegem houdt de situatie nauwlettend in de gaten. “Ik heb dinsdagochtend nog overleg gehad met mijn collega uit Sluis”, zegt burgemeester Van Hulle. “Zowel zij als ik verwachten eigenlijk geen problemen. Ik denk echt niet dat mensen uit pakweg Aardenburg de grens gaan oversteken om bij ons in Maldegem een pint te drinken. Nu de cafés bij ons om 23 uur dicht moeten, zijn er strenge controles. Bij ons werden nog geen overtredingen vastgesteld. Mocht er toch een probleem komen met Nederlanders die voor onze horeca kiezen, dan gaan we bekijken hoe we dit gaan aanpakken. Maar ik verwacht echt geen stormloop.”