Maldegem viert zondag al Vlaamse feestdag met geheim artiest Joeri Seymortier

01 juli 2020

15u37 2 Maldegem Maldegem viert de Vlaamse feestdag al op zondag 5 juli, en doet dat met een mini-concert van een geheim artiest.

Veel wil het gemeentebestuur van Maldegem nog niet kwijt. “Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag verwelkomt Maldegem op zondag 5 juli een geheim artiest op een geheime locatie”, zegt schepen Nicole Maenhout (N-VA). “Onze mysterieuze artiest geeft een mini-concert om 19.15 uur en om 20.30 uur.”

Benieuwd welke artiest op het podium zal staan? Vanaf donderdag 2 juli licht de gemeente op de Facebookpagina van Den Hoogen Pad dagelijks een tip van de sluier op. Het aantal toeschouwers is beperkt, schrijf je dus snel in via www.maldegem.be/geheimconcert.