Maldegem viert kermis: Street After Work, jaarmarkt, prikkelarme kermis en vuurwerk Joeri Seymortier

10 september 2019

12u01 4 Maldegem Maldegem staat voor acht goedgevulde kermisdagen. Op vrijdag 13 september wordt het startschot gegeven.

Op de openingsavond is er meteen een nieuwigheid. Van 17 tot 21 uur kan je in de Marktstraat naar een Street After Work. Samen met je collega’s kan je vanaf het kruispunt Gouden Leeuw tot aan de Stationsstraat genieten van drinks, hapjes en muziek. De verenigingen van Maldegem stellen zich vrijdagavond ook voor op de Uitmarkt. In de tent in het park is er de Streekbierenavond.

Zaterdag 14 september is er de muzikale kroegentocht terug van weggeweest. Gratis optredens in heel wat cafés. Je kan zaterdag ook naar de Parkfuif. Zondagmorgen wordt gestart met een eerlijk ontbijt in Oud Sint-Jozef en een rondrit met oldtimers. Om 11 uur is er aan het gemeentehuis een aperitiefconcert met Maldegemse hapjes. Om 14.30 uur is er een optocht van de Koninklijke steltenlopers van Merchtem, en zijn er dansdemonstraties van de Maldegemse dansscholen. Er is in de namiddag ook een static show van de oldtimers.

Op maandag 16 september kan je in Maldegem naar de jaarmarkt. Maandag van 16 tot 21 uur kan je voor 15 euro onbeperkt kermisplezier beleven. Op dinsdagavond is er het feest van de vrijwilligers, en is er van 17.30 tot 18.30 uur een prikkelarme kermis. “De flikkerlichten en muziek worden dan uitgezet, voor kinderen die het daar moeilijk mee hebben”, zegt Kris Wille van het Comité voor Initiatief.

Woensdag 18 september is er om 15 uur koers in Maldegem, en van 14 tot 20 uur kinderfoor met bonnetjes die in de lagere scholen uitgedeeld worden. De senioren kunnen op donderdag 19 september naar Den Hoogen Pad voor een feestnamiddag met Tamara en Tom. Kaarten kosten 5 euro en zijn te koop op 0486/68.81.15. Op donderdagavond is er om 19 uur ook een ballenworp.

De kermis afsluiten gebeurt op vrijdag 20 september om 21.30 uur met de 58ste editie van het muzikaal vuurwerk. Jevo Volleybal zorgt die avond voor een pop-upbar.

Het volledige programma op www.cvimaldegem.be.