Maldegem verhuist Den Hoogen Pad naar centrum: site aan Katsweg staat bovenaan verlanglijstje Joeri Seymortier

24 januari 2020

17u02 7 Maldegem De gemeente Maldegem wil het cultureel centrum Den Hoogen Pad verhuizen van deelgemeente Adegem naar het centrum van Maldegem. Waar de nieuwe cultuurtempel moet komen, wordt momenteel onderzocht. De site naast de Courtmansschool in de Katsweg staat momenteel bovenaan het verlanglijstje, maar zeker is dat nog niet.

Dat het cultureel centrum weg moet uit Adegem en naar Maldegem-centrum moet verhuizen, is een uitgemaakte zaak. Die beslissing heeft het gemeentebestuur van Open Vld, N-VA en Merlaan definitief genomen. Waar ‘Den Hoogen Pad 2.0’ dan moet komen, staat officieel nog niet vast. Ook al komt de piste van de Katsweg nu wel heel sterk in beeld. De gemeente Maldegem zou bijna een overeenkomst hebben met het gemeenschapsonderwijs. Zij zouden de gemeenteschool Kruipuit in Adegem overnemen, en in ruil zou de gemeente hun stuk grond in de Katsweg kopen om daar hun nieuw cultureel centrum op te bouwen.

“We noemen het in Maldegem-centrum geen cultureel centrum meer, maar eerder een culturele hotspot”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Wij geloven dat een verhuis naar het centrum een meerwaarde is voor Maldegem. Gemiddeld drie keer per week komen een paar honderd mensen naar een voorstelling. Als die mensen na de voorstelling in Maldegem shoppen, eten en drinken, is dat goed voor iedereen. Wat er dan met het huidige gebouw van Den Hoogen Pad moet gebeuren? Dat blijft zeker bestaan. Dat is een perfect gebouw voor evenementen, en blijft ook een ontmoetingsplaats voor alle mensen van Adegem.”

Vlotte onderhandelingen

Of de nieuwe culturele hotspot in de Katsweg zal komen, is nog geen uitgemaakte zaak. “Voor de overname van de school Kruipuit zijn we inderdaad in onderhandeling met GO!, en die gesprekken lopen vlot”, zegt burgemeester Van Hulle. “Wij vragen wel dat de eigenheid van de school behouden blijft, dat er niets verandert voor leerlingen en personeel, en dat er een bedrag van 1,5 miljoen geïnvesteerd wordt in de gebouwen. Eén van de pistes is inderdaad dat wij gronden kopen aan het gemeenschapsonderwijs, om daar ons nieuw cultureel centrum te bouwen. En dat de school met dat geld verbouwingen doet aan de Kruipuit. Maar dat is op dit moment zeker nog niet beslist.

“Schaamteloos”

CD&V Maldegem is niet opgezet met de gang van zaken. “Begin deze week horen we dat de gemeente af wil van de school op de Kruipuit, en nu blijkt dat er al zo goed als zeker een overnemer is”, zegt Valerie Taeldeman (CD&V). “Zoiets valt niet zomaar uit de lucht. Een dergelijke onderhandeling is al maandenlang aan de gang. Aan de ene kant gronden kopen, en aan de andere kant een school overlaten. Wij vinden deze opgezette ruilhandel werkelijk schaamteloos. Voor de bouw van een nieuw cultureel centrum, moet dus een prachtige school die volgend schooljaar 150 jaar bestaat opgeofferd worden”, klinkt het nog.