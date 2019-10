Maldegem toont expo om 75 jaar bevrijding te herdenken Joeri Seymortier

05 oktober 2019

16u09 1 Maldegem Maldegem toont van 8 tot 16 oktober een tentoonstelling, om de 75ste verjaardag van de bevrijding te herdenken.

Wie meer wil weten over de zogenaamde Operatie Switchback kan tussen 8 en 16 oktober in Maldegem een mobiel tentoonstellingspaneel komen bezichtigen. Van 8 tot 11 oktober vind je de panelen in het gemeentehuis van Maldegem. Zaterdag 12 oktober staan de panelen in de polyvalente zaal van het lokaal dienstencentrum Oud Sint-Jozef in de Mevrouw Courtmanslaan. Van 14 tot 16 oktober staan de panelen in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum van Oud Sint-Jozef. De panelen zijn telkens vrij te bezichtigen tijdens de openingsuren.

Op dinsdagavond 15 oktober brengt Yves Descamps een lezing over Operatie Switchback, een deel van de Slag om de Schelde aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Van 19.30 tot 21 uur op de concertzolder van Oud Sint-Jozef. De lezing is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.

Inschrijven: www.maldegem.be/lezing-switchback of 050/72.89.48.