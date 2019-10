Maldegem strijdt tegen onrecht: 11.11.11 zoekt nog vrijwilligers Joeri Seymortier

23 oktober 2019

11u41 2 Maldegem Maldegem maakt zich op voor een nieuwe 11.11.11-actie en is op zoek naar extra vrijwilligers.

Op zaterdag 2 en 9 november halen vrijwilligers de omslagen op tijdens de jaarlijkse huis-aan-huisinzamelingen. Tijdens de huis-aan-huis-inzamelingen en op de maandagmarkt op 11 november wordt ook 11.11.11-chocolade verkocht, aan 6 euro per tablet. Dit jaar pleit 11.11.11 voor nieuwe kansen aan jongeren in Syrië, voor een stem aan de Congolezen en voor de vrouwenrechten in Congo.

Het team 11.11.11 Maldegem zoekt nog vrijwilligers die willen meehelpen aan de huis-aan-huisinzamelingen. Op 2 november worden omslagen opgehaald in Donk, op 9 november in Maldegem. ’s Middags is er brood met beleg en verse soep, en achteraf zijn er frietjes en een drankje.

Meehelpen? info@maldegem.be of 050/72.89.51.