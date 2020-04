Maldegem strijdt tegen corona-eenzaamheid: 2.000 telefoontjes,

3.600 brieven Joeri Seymortier

08 april 2020

12u54 4 Maldegem Maldegem zet volop in op senioren in deze coronatijden maximaal te bereiken. Hiervoor staan 2.000 telefoontjes en 3.600 brieven gepland.

Sinds 19 maart bellen ze in Maldegem alle 80-plussers op. Daarmee werden al 1.250 mensen bereikt, waarvan 807 aangaven dat ze nog eens opgebeld willen worden. “Ook alle alleenstaande 65-plussers worden deze week opgebeld”, vertelt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Dat zijn opnieuw ruim 700 mensen. Daarmee hebben we in totaal al bijna 2000 Maldegemnaars bereikt.”

“De reacties op onze telefoontjes zijn heel positief. Binnenkort worden ook alle 65-plussers die niet alleenstaand zijn, opgebeld. De gemeente stuurde bovendien meer dan 3.600 brieven, dit naar alle adressen waar één of meerdere 65-plussers wonen. We willen met deze brief de ouderen bewust maken van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, en hen vragen zichzelf goed te beschermen. Ouderen zijn namelijk een kwetsbare groep en iets moeilijker te bereiken via onze digitale kanalen.”

Je kan de telefoonlijn ‘Bezorgd’ in Maldegem ook zelf bellen op 0800/965.24.