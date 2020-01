Maldegem start ‘bib aan huis’ voor mensen die minder mobiel zijn Joeri Seymortier

11 januari 2020

08u33 0 Maldegem Maldegem gaat in de loop van het jaar een dienst ‘bibliotheek aan huis’ opstarten voor mensen die zelf niet in de bib geraken.

“Dit jaar start de bibliotheek met ‘bib aan huis’, een service die bibliotheekmateriaal aan huis bezorgt bij volwassenen die niet of minder mobiel zijn”, zegt schepen Nicole Maenhout (N-VA). “Een vrijwilliger komt op regelmatige tijdstippen langs met boeken, films of tijdschriften. De bibliotheek wil op die manier zoveel mogelijk Maldegemnaren in contact brengen met verhalen, films en boeken.”

Wil je zelf van de dienst gebruik maken, of ken je iemand die van deze dienst gebruik wil maken, vul dan het contactformulier in op www.maldegem.be/bib-aan-huis. Of neem contact op met de bibliotheek op 050/71.55.22.