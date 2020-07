Maldegem sensibiliseert voor uitstap naar Nederland: “Volg ook daar de regels” Joeri Seymortier

30 juli 2020

21u41 0 Maldegem Maldegem roept haar inwoners op om ook in Nederland de coronaregels te volgen, wanneer ze de grens even willen oversteken.

Vanuit Maldegem sta je in een wip in Nederland. Maar daar zijn de coronaregels anders dan hier in Vlaanderen. Maldegem heeft aan de grensovergang borden geplaatst met de boodschap ‘Ook in Nederland ben jij een Topmaldegemnaar’, om iedereen op zijn plichten te wijzen.

“Heel wat Maldegemnaars maken een uitstapje over de grens”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “De coronamaatregelen in Nederland zijn wel anders dan in België. Bij onze noorderburen mag je enkel met je eigen gezin aan een tafeltje plaatsnemen. Als je in Nederland bent, moet je je aan die regel houden. Er wordt gecontroleerd door de Nederlandse politie. Het dragen van een mondmasker is in Nederland niet verplicht. Maar het centrum van Sluis is een drukke plaats: draag daarom toch je mondmasker. We plaatsten borden aan de verschillende grensovergangen met Nederland. Met deze borden willen we de Maldegemnaars vragen om ook in Nederland rekening te houden met de basisregels ter bestrijding van het coronavirus: draag een mondmasker, houd afstand en was regelmatig je handen.”

Alle maatregelen in Nederland vind je via www.zeelandveilig.nl/coronavirus.