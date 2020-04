Maldegem roept op om horeca te steunen: “Maaltijden afhalen of

laten leveren” Joeri Seymortier

11 april 2020

16u06 5 Maldegem Het gemeentebestuur van Maldegem doet een oproep om de plaatselijke horeca te blijven steunen, door maaltijden af te halen.

Op de gemeentelijke website werd een lijst gepubliceerd waar je alle horecazaken vindt, die in deze coronatijden een traiteurdienst hebben. Heb je geen zin om te koken of wil je tijdens de coronacrisis de Maldegemse horecazaken steunen? Surf naar de website, daar vind je een overzicht met de lokale horecazaken die afhaalmaaltijden of maaltijden aan huis aanbieden.

Horecazaken die opgenomen willen worden, kunnen dat laten weten via deze link.