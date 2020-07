Maldegem roept inwoners op: “Laat je testen bij de minste symptomen van coronabesmetting” Joeri Seymortier

12u14 7 Maldegem Het gemeentebestuur van Maldegem roept haar inwoners op om zich massaal te laten testen, bij de minste symptomen van een mogelijke coronabesmetting.

Maldegem kan de coronacijfers voorlopig beperkt houden, met de voorbije week ‘maar’ twee besmettingen. Maldegem staat daarmee nog ver van de alarmfase, en wil dat vooral zo houden. Daarom roept de gemeente op om massaal te testen. “Iemand die besmet is met het coronavirus is het meest besmettelijk tussen twee dagen voor en zeven dagen na de eerste ziektesymptomen”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Daarom is het belangrijk om je bij de eerste symptomen onmiddellijk te laten testen. De coronatest wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds voor wie symptomen vertoont. We raden ook aan om uit voorzorg een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorgaande dagen nauw in contact kwam. Want die gegevens kunnen belangrijk zijn voor een verdere contactopvolging. Om de verspreiding van het virus te vertragen is het niet alleen belangrijk om snel te weten wie ziek is, maar ook met wie de besmette persoon contact had.”

Wie symptomen heeft van een mogelijke coronabesmetting, laat zich zo snel mogelijk testen bij de huisarts. Wie geen (vaste) huisarts heeft, kan bellen naar het gratis nummer 0800 965 24 van de gemeente Maldegem. “We helpen je graag verder op weg”, klinkt het nog.