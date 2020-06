Maldegem pakt opvallend niet uit met herstelplan na corona (maar toch komen er pak maatregelen) Joeri Seymortier

16u18 0 Maldegem Opvallend: Maldegem pakt als enige gemeente in het Meetjesland niet uit met een herstelplan om de coronacrisis het hoofd te bieden.

In zowat elke gemeente werd het herstelplan met veel toeters en bellen voorgesteld, en vlogen de tienduizenden euro’s die in het plaatselijk herstel gepompt worden door de lucht. In Maldegem blijft het wachten. “Er zal ook geen voorstelling van een groot coronaplan komen”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Wat niet wil zeggen dat we geen inspanningen gaan doen, en geen maatregelen gaan nemen. Maar wij kiezen er voor om ons niet vast te pinnen aan een plan, dat we vandaag vastleggen. We gaan ongeveer om de twee weken maatregelen aankondigen, die op dat moment noodzakelijk zijn. Zoals we onlangs bijvoorbeeld aangekondigd hebben dat de horeca in Maldegem dit jaar geen terrasbelasting moet betalen. Wij gaan steun geven aan de mensen en doelgroepen die dat echt nodig hebben. De cliënten van het OCMW en startende ondernemers voorop”, zegt de burgemeester.