Maldegem organiseert zondag Parkfeest voor hele gezin: Berlaen, circusschool en Clovis op het podium Joeri Seymortier

02 juli 2019

10u32 3 Maldegem Maldegem organiseert op zondag 7 juli het Parkfeest, een namiddag voor het hele gezin.

Het Parkfeest is gratis. Vanaf 13.30 uur kan je genieten van volksspelen en sfeervolle muziek. Kinderen kunnen zichzelf een airbrushtattoo laten aanbrengen, verdwalen in het doolhof-springkasteel, of zich laten gaan op de graffitimuur. In de food- en drinkmarket kan je proeven van typisch Vlaams-Belgische hapjes en drankjes, en van exotische specialiteiten.

Om 14 uur zingt Berlaen zijn dialectliedjes in het Zults dialect. Om 15.15 uur neemt circusschool Amoukanama het podium over. Om 16 uur is het de beurt aan Musica Mobilé, om 17 uur volgen de Maldegemse broers Clovis en om 18 uur wordt afgesloten met djembé.

Info: www.maldegem.be.