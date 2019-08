Maldegem op zoek naar ‘lokale duurzame helden’ Joeri Seymortier

26 augustus 2019

11u12 0 Maldegem Tot vrijdag 6 september kan je in Maldegem vrienden en kennissen opgeven voor de titel van ‘lokale duurzame held’.

Er wordt gezocht naar mensen die zich dagelijks inzetten om Maldegem een eerlijker, rechtvaardiger en duurzamere gemeente te maken. Van 18 tot 25 september wordt in Maldegem de ‘Week van de Duurzame Gemeente’ gehouden. Tijdens die week worden de Maldegemse ‘duurzame helden’ in de kijker zetten. “De helden kunnen burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen zijn die zich op hun eigen manier bezig houden met duurzame ontwikkeling”, klinkt het.

Je kan je zelf of iemand anders kandidaat stellen tot 6 september, door een mail te sturen naar noordzuiddienst@maldegem.be. Daarin staat je motivatie waarom jij een duurzame held bent of waarom je iemand anders kandidaat stelt.