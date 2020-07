Maldegem op zoek naar dorpspunt voor Middelburg Joeri Seymortier

07 juli 2020

17u24 0 Maldegem Maldegem gaat pp zoek naar een dorpspunt voor Middelburg. Dat wordt een ontmoetingsplek voor de inwoners, waar je ook diensten kan aanbieden.

De gemeente Maldegem onderzoekt momenteel of een dorpspunt in Middelburg nodig en wenselijk is. “Een dorpspunt is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en waar allerlei producten en diensten worden aangeboden”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Dit kan gaan van brood, verse groenten tot het afhalen van pakjes en het laten herstellen van fietsen. Er kunnen ook allerlei sociale activiteiten plaatsvinden. Vandaag is het aanbod aan diensten en voorzieningen in Middelburg schaars, en heel wat ontmoetingsplaatsen zijn er verdwenen. Daarom hoort de gemeente graag of een dorpspunt nodig en wenselijk is, en welke invulling het kan krijgen.”

Bevolking enthousiast

Eind februari werd een bevraging gedaan bij de inwoners van Middelburg. De resultaten zijn intussen verwerkt. De inwoners van Middelburg reageerden massaal en het idee van een dorpspunt wordt enthousiast onthaald. Om de resultaten bekend te maken, worden vanaf september twee terugkoppelingssessies georganiseerd. Anneke Gobeyn van CD&V is alvast enthousiast. “Wij hebben hier vorig jaar al voor gepleit. Er was immers de belofte om de middelen van de verkoop van het bezoekerscentrum van Middelburg, toch zo’n 130.000 euro, te herinvesteren in het dorpsweefsel van Middelburg.”