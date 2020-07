Maldegem op de vingers getikt voor ‘Het lelijke zwaantje’: “Te veel kritiek op vorig bestuur” Joeri Seymortier

03 juli 2020

15u22 0 Maldegem De dienst Toezicht op Lokale Besturen heeft de gemeente Maldegem op de vingers getikt voor de publicatie van het sprookje ‘Het lelijke zwaantje’.

Het sprookje werd door de nieuwe bestuursploeg in elke brievenbus bedeeld, en was bedoeld om op een eenvoudige manier de plannen voor de komende jaren uit de doeken te doen. Zowel Groen als CD&V dienden klacht in, omdat de publicatie te gekleurd zou zijn. En dat terwijl het de belastingbetaler meer dan 6.000 euro gekost heeft. “Dat was duidelijk een politiek pamflet vol leugens over het vorige bestuur”, zegt Stefaan Standaert (Groen). “Ook de hogere overheid vindt de brochure niet neutraal. Ook de ondertekening van de brochure door enkel de leden van het college werd veroordeeld. Wij vinden dat excuses op z’n plaats zijn, en dat de leden van het schepencollege voor de kosten moeten opdraaien.”

Het is zoals water in een gracht: hoe meer zuren er in zitten, hoe groener het water. Bart Van Hulle, burgemeester Maldegem

Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) is niet onder de indruk. “Een meerjarenplan is een turf van 200 bladzijden, vol moeilijke woorden en veel cijfers”, zegt de burgemeester. “Aan de hand van een sprookje hebben we geprobeerd om op een ontvankelijke wijze dit meerjarenplan te verwoorden naar de Maldegemnaar. Uniek in Vlaanderen. De gouverneur heeft inderdaad een opmerking gemaakt, maar meer niet. Er zaten in het sprookje een aantal passages die het vorige bestuur bekritiseerden. Dat was niet onze bedoeling. Het is zoals water in een gracht: hoe meer zuren er in zitten, hoe groener het water”, knipoogt Bart Van Hulle nog.