Maldegem onderzoekt: heeft dorpje Middelburg nood aan dorpspunt? Joeri Seymortier

20 februari 2020

17u08 3 Maldegem Heeft het dorpje Middelburg bij Maldegem nood aan een dorpspunt? Dat wordt het onderwerp van een nieuw onderzoek.

Alle inwoners van Middelburg, het kleinste dorpje van Maldegem, ontvangen deze week een enquête in de bus. De gemeente Maldegem onderzoekt samen met het Regionetwerk Gent of een dorpspunt in Middelburg wenselijk is. “Een dorpspunt is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en waar allerlei producten en diensten aangeboden worden”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Dat kan gaan van brood, verse groenten tot het afhalen van pakjes en het laten herstellen van fietsen. Er kunnen ook allerlei sociale activiteiten plaatsvinden. Vandaag is het aanbod aan diensten en voorzieningen in Middelburg schaars, en heel wat ontmoetingsplaatsen zijn er verdwenen. Daarom luisteren we graag of een dorpspunt nodig en wenselijk is, en welke invulling het kan krijgen. Om die reden ontvangt iedere inwoner van Middelburg deze week een enquête.”

Gemeenteraadslid Anneke Gobeyn (CD&V) woont in Middelburg en is blij met onderzoek. “In maart vorig jaar heb ik op de gemeenteraad de vraag al gesteld om in te stappen in het Europees project om een dorpshuis of buurthuis te ontwikkelen in Middelburg. Ik pleit ook voor de verdere ontwikkeling van de historische site via een educatief bezoekerscentrum”, zegt Gobeyn.

Wie vragen heeft over de enquête, kan contact opnemen met de provincie Oost-Vlaanderen via 09/267.86.45 of carlo.spillebeen@oost-vlaanderen.be.