Maldegem legt bom onder Meetjesland: “Gemeente organiseert haar eigen Brexit” Gemeente wil uitstap uit Comeet, Woonwijzer en Meetjesman Joeri Seymortier

24 september 2019

12u57 0 Maldegem Maldegem legt een bom onder de samenwerkingen tussen de verschillende gemeenten in het Meetjesland. De gemeente wil niet verder betalen voor Comeet, de Woonwijzer Meetjesland en de Meetjesman. Volgens burgemeester Bart Van Hulle kosten die organisaties meer dan ze opbrengen. Volgens oppositiepartij CD&V organiseert Maldegem zo zijn eigen Brexit.

Comeet is de samenwerking van de Meetjeslandse gemeenten op vlak van cultuur. De Meetjesman is de jeugddienst van het Meetjesland, en Woonwijzer Meetjesland helpt bouwlustigen uit de regio. Het nieuwe gemeentebestuur van Maldegem wil uit die drie samenwerkingen stappen. Die beslissing moet woensdagavond voor vuurwerk zorgen op de gemeenteraad.

“De gemeente Maldegem organiseert met deze geplande uitstap haar eigen Brexit”, zegt Koenraad De Ceuninck van oppositiepartij CD&V. “In tijden waarin samenwerking steeds belangrijker is, trekt Maldegem zich terug op een eiland. Met alle gevolgen van dien voor onze inwoners, want we verliezen heel wat expertise. De afbraak van het sociaal-cultureel beleid is hiermee ingezet. De drie samenwerkingsverbanden vormen een belangrijke ondersteuning voor de gemeentelijke diensten omgeving, cultuur en jeugd, maar bieden bovenal een meerwaarde voor de Maldegemse bevolking.”

Gedaan met UitPas

Woonwijzer Meetjesland houdt verschillende zitdagen in Maldegem. Zij helpen jaarlijks 800 inwoners met woon- en energievragen, woonkwaliteit en leegstand. De Meetjesman brengt Meetjeslandse jeugdconsulenten samen en voorziet opleidingen voor jeugdwerkers. Comeet staat de gemeente Maldegem dan weer al jaren bij in heel wat culturele projecten. “Het grootste gevolg van deze Maldegemse Brexit-operatie is dat vooral de mensen met een beperkt inkomen getroffen worden. Zo impliceert de uitstap uit Comeet ook de uitstap uit de UITpas die er onder meer voor zorgt dat mensen met een beperkt inkomen ook kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten”, valt Valerie Taeldeman (CD&V) in.

Maldegemse centen

Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) verdedigt de beslissing. “We hebben alle intergemeentelijke samenwerking onder de loep genomen”, zegt burgemeester Van Hulle. “Simpel: de samenwerkingen die ons meer kosten dan ze ons opbrengen, moeten er uit. Comeet bestaat sinds 2004, maar wij vinden dat er onvoldoende voor Maldegem gedaan wordt. We krijgen ook geen garantie dat dit beter zal worden. Natuurlijk zijn wij niet tegen samenwerkingen, maar het moet wel renderen voor de gemeente. Dat dit vooral nadelig wordt voor de kleinere gemeenten? Dat kan misschien niet collegiaal lijken, maar ik ben burgemeester van Maldegem. Ik moet dus staan voor de Maldegemse bevolking en de Maldegemse centen”, zegt de burgemeester nog.

Wie stemt voor of tegen?

Het blijft afwachten hoe er woensdagavond op de gemeenteraad gestemd wordt. Of alle leden van de meerderheid mee gaan stemmen met de uitstap is nog onzeker. Als Maldegem effectief uitstapt, is het voortbestaan van de samenwerkingsverbanden voor heel het Meetjesland onzeker.