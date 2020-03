Maldegem lanceert later dit jaar nieuw e-bookplatform Joeri Seymortier

09 maart 2020

14u23 0 Maldegem Binnenkort zal je als lid van de bibliotheek in Maldegem van thuis uit een e-book kunnen ontlenen.

Vandaag biedt de bibliotheek van Maldegem al e-readers met daarop een aantal e-books aan. “Via het nieuwe e-bookplatform dat dit jaar gelanceerd wordt, zal je via een app e-books kunnen ontlenen op je eigen tablet, smartphone, e-reader of computer”, zegt schepen Nicole Maenhout (N-VA). “De Maldegemse bibliotheek zet hiermee een nieuwe stap in het uitbouwen van een digitale leescultuur.”

