Maldegem lanceert boekenruilkastjes en hangt eerste aan school Kleit Joeri Seymortier

27 juni 2020

15u10 0 Maldegem Maldegem lanceert boekenruilkastjes in het straatbeeld. Het eerste hangt aan de school Kleiheuvel in Kleit.

“Een boekenruilkastje is een minibibliotheekje dat gratis toegankelijk is, mensen met elkaar in contact brengt, en waar iedereen samen zorg voor draagt”, zegt schepen Nicole Maenhout (N-VA). “Het systeem is eenvoudig: je haalt een boek dat je interesseert uit de kast, en je zet een boek in goede staat in de plaats. School De Kleiheuvel ging in op het aanbod van de bibliotheek om het meterschap van het eerste boekenruilkastje op zich te nemen, en zorg te dragen voor het kastje. Binnenkort volgt een tweede boekenruilkastje in de buurt van het zwembad, in de Francisca Pecsteenlaan. We willen ook op andere locaties kastjes plaatsen en zoeken daarom enthousiaste inwoners die een boekenkastje willen plaatsen in Maldegem centrum, Adegem centrum, Kruipuit, Donk en Middelburg.”

Info:www.maldegem.be/boekenruilkastjes.