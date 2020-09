Maldegem laat septemberkermis doorgaan: “Met attracties, maar zonder randactiviteiten” Joeri Seymortier

06 september 2020

21u31 0 Maldegem Er komt wel degelijk een septemberkermis in Maldegem. Dat heeft het schepencollege van de gemeente beslist.

Er was de voorbije maanden door corona niet veel te beleven, maar de Maldegemnaars mogen uitkijken naar de septemberkermis. Die zal dit jaar gehouden worden van vrijdag 18 tot en met vrijdag 25 september. “Zo goed als alle attracties kunnen op de Markt komen, maar randactiviteiten zoals de fuiven, de avondmarkt of het vuurwerk kunnen dit jaar niet”, zegt schepen Peter Van Hecke (Open Vld). “De foorkramers zijn echt vragende partij om naar Maldegem te mogen komen met hun attractie. Die mensen hebben moeilijke maanden achter de rug. Ook de ouders en grootouders zijn vragende partij, zodat er toch nog eens iets te beleven is voor de kinderen.”

De kermis wordt volledig coronaproof opgesteld: met twee ingangen en twee uitgangen, aan de Marktstraat en ter hoogte van het park. Mondmaskers zullen verplicht zijn. “De kermis staat er van vrijdag tot vrijdag, omdat we de bezoekers op die manier kunnen spreiden. Mochten we maar één weekend doen, zou het te druk kunnen worden.”

Tijdens het kermisweekend van 19 september richt Maldegem ook nog één keer de horecastraat in, waarbij de terrassen op straat mogen gezet worden.