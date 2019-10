Maldegem krijgt Vlaams cadeautje van 4 miljoen euro Joeri Seymortier

03 oktober 2019

16u59 0 Maldegem De gemeente Maldegem krijgt van de nieuwe Vlaamse regering meer dan 4 miljoen euro uit verschillende fondsen.

Maldegem had niet op dat geld gerekend, en krijgt dus extra investeringsmogelijkheden. “Meer dan vier miljoen euro is een aanzienlijk bedrag, waar de gemeente tot op vandaag niet op had gerekend”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Een bedrag dat de Maldegemnaars ten goede zal komen. Bij de lancering van de Mobiscore eerder dit jaar, hebben we samen met een aantal andere plattelandsgemeenten aan de alarmbel getrokken omdat de plattelandsgemeenten van de Vlaamse overheid in het verleden minder kregen dan steden. Dit heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen want in het nieuw Vlaams regeerakkoord werd een nieuw Open Ruimtefonds voorzien. Uit dat fonds krijgt de gemeente Maldegem de komende vijf jaar maar liefst 3,4 miljoen euro. Bovendien krijgt Maldegem meer dan 700.000 euro om de pensioenlast van haar personeel de komende jaren te drukken. Samen meer dan 4 miljoen euro. Een financiële opsteker voor Maldegem, dus”, zegt de burgemeester.

Meer over Maldegem

politiek

Maldegem