Maldegem krijgt tijdens schoolspits extra bussen voor drukke Lijn 58: “Gedaan met overvolle bussen” Joeri Seymortier

03 oktober 2020

12u51 1 Maldegem Maldegem krijgt tijdens de schoolspitsuren extra bussen voor de drukke Lijn 58. Nu is het vaak drummen op overvolle bussen, en dat is niet coronaproof.

“De Lijn meldt ons dat in regio Maldegem tijdens de schoolspitsuren op Lijn 58 extra bussen ingezet worden”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Deze extra bussen rijden net na de gewone bus, en hebben ook het opschrift Lijn 58 en de bestemming. Als het te druk wordt, kunnen reizigers dus van de tweede bus gebruik maken. We zijn blij dat De Lijn ingaat op onze vraag om een oplossing te zoeken. Toch roepen we reizigers op om zo veel mogelijk de ochtend- en avondspits te mijden en ook de veiligheidsmaatregelen te blijven volgen. Draag altijd een mondmasker aan de haltes en in de voertuigen, pas de gekende hygiënemaatregelen toe, en blijf thuis als je je ziek voelt.”

Info: www.delijn.be/maldegem.