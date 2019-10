Maldegem krijgt eerste hondenlosloopweide (en die wordt zaterdag feestelijk geopend) Joeri Seymortier

10 oktober 2019

09u07 0 Maldegem Maldegem opent een eerste hondenlosloopweide in de gemeente. Zaterdagvoormiddag zijn alle hondenbaasjes welkom.

Op zaterdag 12 oktober om 10 uur wordt in Park Wallyn in het Sint-Annapark de eerste Maldegemse hondenlosloopweide officieel geopend. “Alle hondenbaasjes en hun viervoeters zijn van harte welkom”, zegt schepen van Dierenwelzijn Rudi De Smet (N-VA). “De hondenlosloopweide bevindt zich ter hoogte van het grasveld aan het smoefelpark in park Wallyn. Samen met enkele baasjes en hun honden zullen we de hondenlosloopweide zaterdag officieel openen.”

Op de openbare weg is het ook in Maldegem verboden om een hond zonder leiband te laten lopen. Vooral voor mensen die geen tuin hebben of die op een appartement wonen, is het vaak moeilijk om de hond eens vrijuit te laten lopen. Vanaf dat weekend zal dat wel kunnen in de hondenlosloopweide.