Maldegem koopt 200.000 mondmaskers: "Genoeg voor alle inwoners"

22 april 2020

22 april 2020

Maldegem De gemeente Maldegem heeft 200.000 mondmaskers aangekocht, en zal die ter beschikking stellen voor alle inwoners van de gemeente.

De gemeente was vooruitziend, en besliste al meer dan een maand geleden om de mondmaskers aan te kopen. “Wij beslisten half maart al om mondmaskers aan te kopen”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Dat het dragen van mondmaskers er zat aan te komen en dat het gebruik ervan een belangrijke rol zou spelen, was toen al duidelijk. In landen als China waar Covid-19 eerder uitbrak dan bij ons, werden toen al verplicht mondmaskers gedragen. Daarom hebben we beslist om 200.000 mondmaskers aan te kopen. De mondmaskers zijn intussen in België aangekomen en moeten door de douane goedgekeurd worden. Dit zal op korte termijn in orde gebracht worden. Concreet zal elke Maldegemnaar binnenkort een aantal mondmaskers krijgen, om zichzelf en anderen te beschermen tegen het coronavirus”, zegt de burgemeester nog.