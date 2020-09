Maldegem klaar voor kermisweek: dit moet je weten om het feest coronaproof te houden Joeri Seymortier

18 september 2020

09u04 0 Maldegem Maldegem houdt van vrijdag 18 tot vrijdag 25 september kermis. Door corona wel anders dan andere jaren. Dit zijn de nieuwigheden.

Maldegem legt strenge regels op om de kermis coronaproof te houden. “Je zal de kermiszone via twee ingangen kunnen betreden, aan de Marktstraat en tegenover het Sint-Annapark”, zegt schepen Peter Van Hecke (Open Vld). “Er wordt ontsmettingsmiddel voorzien bij de in- en uitgang van de kermiszone. Hou altijd anderhalve meter afstand van andere kermisbezoekers, ook in de wachtrij. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor kermisbezoekers ouder dan 12 jaar. En het aantal bezoekers op de kermis wordt beperkt tot 400 personen.”

Horecastraat

Ter gelegenheid van Maldegem-kermis, wordt de Marktstraat op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september nog één keer verkeersvrij gemaakt zodat de horecazaken in de Marktstraat hun terrassen kunnen uitbreiden. Op vrijdag en zaterdag van 18 tot 1uur en op zondag van 16 tot 22 uur.

Fototentoonstelling

De geselecteerde foto’s van de jaarlijkse fotowedstrijd worden dit jaar tentoongesteld van vrijdag 18 september tot eind september, in verschillende etalages in het centrum van Maldegem. Het parcours loopt langs de Markt, Nieuwstraat, Boudewijn Lippenslaan, Canadezenplein, Schouwburgplein en Marktstraat. De winnende foto’s krijgen een in het oog springende plaats lans het parcours.

Het parcours en deelnemende winkels kan je vinden via www.cvimaldegem.be/fotowedstrijd.