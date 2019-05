Maldegem is het blauwe bastion van het Meetjesland (en burgemeester Van Hulle de stemmenkampioen) Joeri Seymortier

27 mei 2019

10u55 8 Maldegem Maldegem is het enige blauwe bastion van het Meetjesland. Zowel voor de Kamer als het Vlaams parlement, staat Open Vld bovenaan.

Voor het Vlaams parlement staat CD&V in Maldegem op twee, N-VA op drie en Vlaams Belang op een vierde plaats. Voor de Kamer staat N-VA op twee, Vlaams Belang op drie, en moet CD&V tevreden zijn met een vierde plaats. De opmars van het Vlaams Belang zie je ook in Maldegem, maar wel veel minder dan in de rest van het Meetjesland. In onder andere Eeklo en Assenede is Vlaams Belang zelfs de grootste partij geworden.

Maldegem gooide zondag dan ook een pak bekende namen in de verkiezingsstrijd. Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) is de stemmenkampioen met 2.185 voorkeurstemmen in zijn eigenste Maldegem. Een topscore voor een plaats op de lijst van de opvolgers. Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) haalde in haar eigen gemeente 1.906 voorkeurstemmen. Ook Alexander De Croo (Open Vld) scoorde met 1.509 voorkeurstemmen sterk in Maldegem.