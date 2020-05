Maldegem houdt maandag meteen marktdag:

“Ook Nieuwstraat wordt gebruikt” Joeri Seymortier

13 mei 2020

18u46 35 Maldegem De Nationale Veiligheidsraad zette nog maar net het licht op groen voor de markten, en maandag houdt Maldegem al meteen weer een wekelijkse markt.

Maldegem blijft niet bij de pakken zitten en houdt op maandag 18 mei meteen weer een wekelijkse markt. “Er zijn in Maldegem 48 vaste kramen, dus we hebben geluk dat we niet moeten selecteren”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Het maximum is vijftig kramen, en daar blijven we dus onder. De marktkramen worden ver uit elkaar gezet, en daarom zal ook de Nieuwstraat gebruikt worden. Alle voorzorgsmaatregelen zijn vorige week al genomen, dus we zijn klaar om er maandag meteen in te vliegen. Er zal uiteraard controle zijn door politie”, klinkt het nog.