Maldegem helpt anderstalige kinderen met huiswerk: “Thuis vaak te weinig ondersteuning” Joeri Seymortier

04 november 2019

10u43 0 Maldegem Maldegem gaat anderstalige kinderen in de gemeente op woensdagnamiddag helpen met hun huiswerk.

Na de succesvolle zomerschool start OCMW Maldegem, in samenwerking met leerkrachten Stephanie Bral en Hanne De Baets, nu ook met huiswerkbegeleiding tijdens het schooljaar. De gratis huiswerkbegeleiding vindt plaats op woensdagnamiddag, telkens van 15.30 tot 16.30 uur.

“Tijdens de zomervakantie organiseerden we al een zomerschool voor anderstalige kinderen”, zegt schepen Marleen Van den Bussche (Merlaan). “Dat was een groot succes. Kinderen die thuis geen Nederlands spreken, konden zo hun Nederlands onderhouden en bijleren tijdens de zomervakantie. Dat concept wil Stephanie Bral nu verderzetten met een ‘huiswerkklasje’ op woensdagmiddag. Omdat anderstalige ouders vaak de taal onvoldoende beheersen om huiswerkbegeleiding te geven, wil ze zich vooral richten op anderstalige kinderen die nog niet ondersteund worden door een andere instantie, en dus extra begeleiding nodig hebben.”

Er is een proefperiode van woensdag 6 november tot en met woensdag 18 december. De huiswerkbegeleiding vindt plaats in lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef. Inschrijven is niet nodig. Anderstalige kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar kunnen gratis aansluiten.

Info: integratie@maldegem.be of 050/72.72.12.