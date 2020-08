Maldegem heeft eigen UiTPAS: sport-, cultuur-, en jeugdactiviteiten worden voordeliger Anthony Statius

10 augustus 2020

12u01 0 Maldegem De gemeente Maldegem start eind deze zomer met de uitbouw van haar eigen UiTPAS-regio. Met de UiTPAS-kaart kunnen inwoners voordeliger deelnemen aan sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten.

Met UiTPAS spaar je punten wanneer je deelneemt aan een activiteit. De gespaarde punten ruil je in voor mooie voordelen, zoals korting, een gratis zwembeurt of een gratis ticket. Mensen die in aanmerking komen voor een kansentarief krijgen via UiTPAS bovendien een fikse korting op alle vrijetijdsactiviteiten van de gemeente en aangesloten verenigingen. Vanaf september zal Maldegem haar eigen UiTPAS-regio uitbouwen. Daardoor zal Maldegem niet langer deel uitmaken van de regionale UiTPAS Meetjesland.

Maldegemnaars die in het bezit zijn van een UiTPAS Meetjesland, zullen gecontacteerd worden om hun pasje om te ruilen voor een nieuwe UiTPAS. De punten blijven gewoon op het pasje staan, maar je krijgt opnieuw heel wat welkomstvoordelen cadeau.