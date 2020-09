Maldegem geeft extra coronasteun aan gezinnen met beperkt budget Joeri Seymortier

14 september 2020

16u26 0 Maldegem Maldegem geeft in het kader van de coronacrisis extra steun aan de gezinnen in financiële moeilijkheden.

De gemeente Maldegem rolt enkele nieuwe maatregelen uit, die mensen moeten helpen die dat het meest nodig hebben. “Enerzijds kunnen inwoners met een beperkt inkomen een vereenvoudigde coronasteun van 30 of 50 euro per maand per gezinslid aanvragen”, zegt schepen Marleen Van den Bussche (Merlaan). “Anderzijds kunnen inwoners met een beperkt inkomen, die hun inkomen de voorbije maanden zagen dalen als gevolg van de coronacrisis, een uitgebreide coronasteun aanvragen. De uitgebreide coronasteun kan, in functie van de gezinssamenstelling, oplopen tot 200 euro per maand. Deze twee tussenkomsten worden enkel toegekend aan inwoners wiens inkomen lager is dan het voor hen geldende referentiebudget.”

Wie recht heeft op coronasteun, kan in Maldegem ook terecht in de sociale superette. Daar krijgen ze een voedselpakket met verse groenten en fruit. De inhoud van de pakketten wordt uitgebreid met een aantal hygiënische producten, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zowel de vereenvoudigde als de uitgebreide coronasteun kan je aanvragen via www.maldegem.be/coronasteun, info@maldegem.be of 050/72.72.10.