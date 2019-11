Maldegem gaat voor White Sunday: Sinterklaas en Kerstman hand in hand Joeri Seymortier

25 november 2019

20u32 9 Maldegem De handelaars van Maldegem starten de feestmaand goed en organiseren op zondag 1 december White Sunday.

Van 14 tot 20 uur is er van alles te beleven op de Markt en in de winkelstraten van Maldegem. Vanaf 14 uur kunnen de kinderen en hun ouders gratis mee in de koets voor een rit door het centrum van de gemeente. Om 14.30 uur doet Sinterklaas zijn intrede op de Markt, en zijn er gratis snoep en cadeautjes voor alle kinderen. Om 17.30 uur maakt burgemeester Bart Van Hulle dan zijn intrede, en hij brengt de Kerstman mee. Een kwartier later steekt het gezelschap samen de kerstverlichting aan, in het centrum van Maldegem. Van 18 tot 20 uur is er een muzikale afsluiter van The Craft.

Heel wat winkels openen zondag ook de deuren, zodat iedereen de eerste eindejaarsinkopen kan doen. De ‘Slagers van Maldegem’ delen gratis broodjes uit, en rekenen op een milde gift voor de Warmste Week.